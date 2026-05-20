Professore anconetano arrestato da Israele la protesta degli studenti | Valditara e Crosetto governo con l' elmetto | VIDEO

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, studenti e studentesse si sono riuniti in corteo partendo dal Liceo Rinaldini e arrivando alla Cittadella, con striscioni e cori. La manifestazione è stata organizzata dal collettivo Metropolis in solidarietà con un professore anconetano, arrestato dalla marina israeliana mentre si trovava a bordo di una nave. La protesta ha visto anche la partecipazione di slogan contro il governo, con alcuni studenti che hanno esposto cartelli con scritte critiche nei confronti di ministri e autorità.

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ANCONA – Striscioni, cori e un corteo partito dal Liceo Rinaldini fino alla Cittadella. Si è svolta questa mattina la protesta promossa dal collettivo studentesco Metropolis in solidarietà al professor Vittorio Sergi, arrestato dalla marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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