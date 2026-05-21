Durante un incontro tra il ministero dell'Istruzione e la Consulta provinciale degli Studenti di Roma e Città Metropolitana, sono stati affrontati temi legati alla digitalizzazione e all’intelligenza artificiale nelle scuole. La Consulta degli studenti ha precisato che non si è verificato alcun episodio di “fuga” istituzionale da parte del ministro durante l’incontro. La discussione si è svolta regolarmente, senza interruzioni o abbandoni da parte del rappresentante del governo.

Nessun caso di “fuga” istituzionale al ministero dell'Istruzione e del Merito durante l'incontro con la Consulta provinciale degli Studenti di Roma e Città Metropolitana, convocato per discutere di digitalizzazione e intelligenza artificiale nelle scuole. Al termine del tavolo, una parte della rappresentanza studentesca ha accusato il ministro Giuseppe Valditara di essersi allontanato anticipatamente dalla riunione per evitare il confronto, diffondendo la notizia di una rottura del dialogo. A ristabilire la dinamica dei fatti è intervenuto direttamente il presidente della Consulta romana, Riccardo Maola, che ha smentito categoricamente la ricostruzione della minoranza, precisando come l'allontanamento sia avvenuto solo a lavori regolarmente ultimati e spiegando l'origine del malinteso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scontro sul Mim, la Consulta degli studenti smentisce la sinistra: “Il ministro Valditara non è scappato”

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