Almanacco | Martedì 26 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Da modenatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 26 maggio è il 146° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 219 giorni ancora da trascorrere. È una data che segna il passaggio di circa metà dell’anno, in un anno bisestile. Oggi si ricordano eventi storici, si celebrano compleanni e si onora un santo. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, offrendo uno spunto di riflessione per chi consulta questa data.

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Venerdì 26 Maggio è il 146° giorno del calendario gregoriano. Mancano 219 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San FilippoProverbio di MaggioQuando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del riccoIscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayAccadde Oggi1906 – Viene inaugurato a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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