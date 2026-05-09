Oggi, sabato 9 maggio, si svolge l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali Roma 2026. Il tennista italiano, numero uno del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000, affronta nel primo turno Sebastian Ofner, che occupa la posizione 82 nel ranking ATP. La partita si gioca nel contesto di un torneo che si sta disputando nella capitale italiana, con il pubblico che segue con attenzione gli incontri.

Jannik Sinner oggi, sabato 9 maggio, fa il suo esordio agli Internazionali Roma 2026. L’azzurro – n°1 del mondo e vincitore degli ultimi cinque Masters 1000 – sfida l’austriaco Sebastian Ofner, n°82 del ranking. L’unico precedente tra i due risale al circuito Challenger, in particolare alla finale disputata a Ortisei nel 2019 e vinta dall’altoatesino per 6-2 6-4. In caso di vittoria il 24enne di Sesto Pusteria se la vedrebbe con uno tra Jakub Mensik e Alexei Popyrin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Internazionali BNL d'Italia (@internazionalibnlditalia) Sinner contro Ofner – Il match in diretta Inizio diretta: 090526 19:00 Fine diretta: 090526 22:00 19:00 090526 Sinner pronto a scendere in campo sul centrale del Foro Sinner è pronto a scendere in campo contro Ofner sul centrale del Foro Italico.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, Sinner all’esordio contro Ofner – La diretta

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Internazionali, Sinner si allena con Cobolli in vista dell’esordio a Roma: domani la sfida contro OfnerSi avvicina il momento che tutta l’Italia del tennis aspetta: l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026.

Leggi anche: LIVE Alle 19 Sinner-Ofner, Jannik all'esordio agli Internazionali di Roma

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; Internazionali: Berrettini sulla strada di Sinner, Musetti dalla parte di Djokovic | Il tabellone di Roma; Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tutto; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio.

Sinner-Ofner in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026, si gioca dalle 19: dove vedere l’esordio in TVSinner sfida Ofner nel secondo turno degli Internazionali di Roma 2026, match d'esordio per Jannik dopo il bye al primo turno come testa di serie ... fanpage.it

Sinner-Ofner diretta Internazionali di Roma: segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVEIl numero uno al mondo debutta al Foro Italico contro l'austriaco: in palio l'accesso al terzo turno del Masters 1000 capitolino. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

L’impressionante marea umana accorsa a vedere l’allenamento di Sinner prima del suo esordio agli Internazionali contro Ofner #Sinner #Roma #Internazionali #CorrieredelloSport x.com

Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere reddit