Jannik Sinner ha iniziato con successo la sua partecipazione agli Internazionali d’Italia 2026, superando il primo turno in due set contro un avversario che ha mostrato determinazione e resistenza. La partita si è conclusa con un punteggio che ha confermato la solidità del giocatore italiano, che si è imposto senza grandi difficoltà, aprendo così la strada ai prossimi incontri del torneo.

Jannik Sinner fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 senza nessun tipo di problema. Battuto in un’ora e mezza l’austriaco Sebastian Ofner (al quale va reso comunque il merito di aver giocato un match validissimo) con il punteggio di 6-3 6-4: adesso per lui uno tra l’australiano Alexei Popyrin e il ceco Jakub Mensik. Un debutto privo di problemi per il numero 1 del mondo, accolto dal Centrale del Foro Italico di Roma con i crismi di una stella del rock. E, ancora una volta, in versione man in black (senza che Will Smith abbia problemi di sorta, visto che l’originale, sia nel film che nell’omonima canzone, è lui). Si comincia...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Esordio non banale per Sinner a Roma: piegato in 2 set un coriaceo Ofner

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