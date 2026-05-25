Offerte di lavoro nel Salento | 707 posti disponibili | più di un terzo nel settore turistico

In provincia di Lecce ci sono 707 posti di lavoro disponibili, secondo il report settimanale di Arpal Puglia. Più di un terzo di queste offerte riguarda il settore turistico.

LECCE – Offerte di lavoro in provincia di Lecce: sono 707 le posizioni aperte nel Leccese, contenute nel report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito di Lecce. Il comparto con il maggior volume di posti disponibili è il settore turismo, ristorazione e food delivery con 275 inserimenti. Seguono. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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