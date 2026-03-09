Offerte di lavoro nel Salento oltre 1.600 i posti disponibili

Nel territorio di Lecce sono state pubblicate più di 1.600 offerte di lavoro, secondo l’ultimo report Arpal Puglia, il decimo dell’anno. Le posizioni disponibili coprono vari settori e sono rivolte a diverse figure professionali. Il numero di posti offerti evidenzia un mercato del lavoro attivo nella zona, con molte opportunità per i candidati in cerca di occupazione.

Sono i dati che emergono dal consueto report settimanale di Arpal con il settore turistico trainante anche in virtù della Recruiting Week ancora in corso e che seleziona personale in vista della stagione 2026 LECCE – Sono oltre 1.600 i posti disponibili nelle offerte di lavoro pubblicate nel consueto report Arpal Puglia, il decimo dall'inizio dell'anno, per l'ambito territoriale di Lecce: per la precisione, sono 1.618 le posizioni aperte nelle aziende locali, con il comparto turistico che registra 49 offerte ulteriori rispetto alle 1.313 posizioni per cui sono stati avviati i colloqui durante la Recruiting Week. Il settore delle pulizie registra 77 posizioni.