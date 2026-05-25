A una settimana dal debutto su Prime Video, Off Campus ha già conquistato il pubblico con una scena particolare che sta circolando ovunque sui social media. Il momento in questione vede Allie, interpretata da Mika Abdalla, vestita come Jennifer Lopez nell’iconico abito Versace verde con la scollatura vertiginosa del 2000, ballare sulle note di On the Floor insieme a Dean, che invece indossa il costume di Maverick da Top Gun. La scena si svolge durante una festa universitaria. Quando partono le note iniziali della canzone, Allie esclama entusiasta “ Oh mio dio, aspetta, questa sono io ” e si tuffa immediatamente sulla pista da ballo, seguendo alla lettera l’invito del brano a ballare tutta la notte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Off Campus: persino Jennifer Lopez impazzisce per la scena virale sulle note di “On the Floor” (che la commenta su X)

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