Jennifer Lopez ha condiviso un video su TikTok in cui ricrea una scena di Off Campus, attirando l’attenzione dei fan anche per uno sfondo che mostra un paesaggio italiano. Nel video, l’attrice e cantante è accompagnata dall’attrice Mika Abdalla. Il filmato ha suscitato curiosità online, con gli utenti che hanno notato il dettaglio dello sfondo, che differisce dall’ambientazione originale del film. La pubblicazione ha generato discussioni tra gli spettatori nelle prime ore di sabato.

Un incontro straordinario che unisce passato e presente ha infiammato i social network nelle prime ore di sabato mattina, quando Jennifer Lopez ha pubblicato un video insieme a Mika Abdalla. Per l’occasione, la giovane attrice ha sfoggiato un look mozzafiato caratterizzato da un top color moka e jeans a vita bassa, un chiarissimo e iconico tributo allo stile inconfondibile dei primi anni 2000 della stessa popstar. Accompagnando la clip, J.Lo ha scritto una didascalia ad effetto che ha subito fatto breccia tra i fan: “ It’s a new Jeneration of party people ” (“ È una nuova Generazione di festaioli “), un gioco di parole che strizza l’occhio al testo del suo storico successo e sancisce il passaggio di testimone. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Jennifer Lopez pubblica un TikTok ricreando una scena di Off Campus, ma i fan notano un dettaglio sullo sfondo tutto italiano

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Jennifer Lopez in Pajamas During Christmas

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