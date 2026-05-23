I costumi di Off Campus | da Allie che copia il jungle dress di Jennifer Lopez a Hannah in versione coniglietta

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La serie TV Off Campus ha attirato l’attenzione per i costumi delle protagoniste. Allie indossa un abito ispirato a un look di Jennifer Lopez, mentre Hannah sfoggia un costume da coniglietta. I due outfit sono distinti e sono diventati oggetto di discussione sui social media. Nessuna delle due attrici ha commentato pubblicamente i costumi. La serie continua a essere seguita anche per i look delle protagoniste.

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Off Campus è la serie tv del momento. I look delle protagoniste Hannah e Allie sono volutamente opposti, ma due in particolare sono diventati virali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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