La prima stagione di Off Campus si conclude con un episodio che ha lasciato molti spettatori in sospeso. La serie, tratta dalla saga letteraria di Elle Kennedy, è disponibile su Prime Video e ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli utenti. Le indiscrezioni sui nuovi episodi suggeriscono che la produzione sta già lavorando a una seconda stagione, anche se ancora non sono stati rivelati dettagli ufficiali.

Roma, 25 maggio 2026 – Il catalogo di Amazon Prime Video propone Off-Campus. L'adattamento seriale della celebre saga letteraria di Elle Kennedy sta diventando in pochissimo tempo un fenomeno virale tra gli appassionati del genere. Tra i corridoi della Briar University, amori tormentati e l'immancabile adrenalina del ghiaccio, la prima stagione si è conclusa mentre la seconda è già in cantiere. Ma cosa succede esattamente nell'attesissimo finale? Il finto fidanzamento diventa realtà. Al centro di tutto c'è stata la chimica tra Hannah ( Ella Bright ) e Garrett ( Belmont Cameli ). Nati sotto il segno del fake dating — lei cercava di far ingelosire un altro ragazzo, lui aveva un disperato bisogno di ripetizioni per salvare la media voti — i due hanno finito per innamorarsi davvero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Off Campus, come finisce la prima stagione e le indiscrezioni sui nuovi episodi su Prime Video

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Off Campus Ending Explained

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