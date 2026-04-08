Su Prime dall' 8 aprile ritorna con i primi due episodi la quinta stagione di The Boys | la trama e quello che c' è da sapere Il video

A partire dall’8 aprile, Prime Video aggiunge alla sua piattaforma i primi due episodi della quinta stagione di The Boys, serie che ha ricevuto numerosi riconoscimenti agli Emmy Awards. La nuova stagione si presenta come un ulteriore capitolo della storia, con dettagli ancora da scoprire. La serie, molto seguita, torna a essere disponibile dopo le festività pasquali con nuovi episodi.

(askanews) – Arriva dopo Pasqua su Prime Video la quinta stagione di The Boys, serie pluripremiata agli Emmy Awards. Debutterà l’8 aprile con due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni settimana, fino al finale dell’intero show, previsto il 20 maggio 2026. The Boys continua a essere una delle serie più attuali e disturbanti di questo periodo, perché usa i supereroi per parlare di noi, del potere, della politica, dei media e della manipolazione della realtà. La nuova stagione torna esattamente dove ci aveva lasciato la precedente: in un mondo in cui i supereroi non sono simbolo di speranza, ma strumenti di controllo. E al centro di tutto c’è Homelander, il volto perfetto del potere moderno: amato, idolatrato, intoccabile. 🔗 Leggi su Amica.it

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