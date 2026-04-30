La serie TV basata sul romanzo di Isabel Allende è ora disponibile su Prime Video e comprende otto episodi. L’autrice ha definito la trasposizione “autentica”, parola che, secondo lei, mancava da oltre quattro decenni a ogni tentativo di adattamento cinematografico o televisivo del suo libro. La produzione ripercorre la storia narrata nel romanzo, mantenendo le caratteristiche originali attraverso questa versione seriale.

Isabel Allende la chiama semplicemente «autentica». Ed è esattamente la parola che mancava, per quarantaquattro anni, a ogni tentativo di portare La casa degli spiriti su uno schermo. Adesso quella parola ha finalmente una forma: 8 episodi, in originale in lingua spagnola, girati interamente in Cile, con un cast latinoamericano e tre showrunner cileni. La serie è disponibile su Prime Video con i primi tre episodi accessibili dal 29 aprile, mentre i successivi usciranno settimanalmente fino al 13 maggio. La base di partenza della serie è il romanzo omonimo, un fenomeno letterario da milioni di copie vendute in tutto il mondo e tradotto in decine di lingue.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La casa degli spiriti è su Prime Video: la prima serie tv dal long-seller di Isabel Allende è composta da 8 episodi. Non perdetela

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