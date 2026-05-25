Circa 20 persone sono rimaste ferite nel centro di Tokyo dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza sospettata di essere tossica in un centro commerciale di lusso. Le vittime hanno riportato sintomi legati all’inalazione di un “odore strano”. La polizia ha avviato indagini per identificare l’autore e chiarire la natura della sostanza utilizzata. Non sono stati segnalati decessi.

Circa 20 persone sono rimaste ferite nel centro di Tokyo dopo che un uomo ha spruzzato una sostanza apparentemente tossica in un centro commerciale di lusso. Un portavoce della polizia di Tokyo ha riferito che un uomo ha spruzzato una sostanza vicino a un bancomat al piano terra dell'edificio e subito si è sentito un "odore strano". A mezzogiorno, le strade immediatamente circostanti l'edificio, situato nel quartiere dello shopping di Ginza e sede di numerosi marchi di lusso, sono state bloccate e autopompe e ambulanze sono state inviate sul posto. Vigili del fuoco e paramedici in tute protettive hanno accompagnato le persone fuori dal centro commerciale per accertamenti a bordo di veicoli specializzati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Odore strano” feriti. L'attacco chimico nel cuore dello shopping di Tokyo

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