Venerdì mattina a Farringdon, nella zona di Londra, è stata evacuata una stazione della Elizabeth Line a causa di un odore chimico rilevato nell’area. Durante l’evento, quattordici passeggeri sono stati colti da malori e assistiti sul posto. La stazione è stata chiusa temporaneamente per consentire i controlli e le verifiche da parte delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. Non sono stati riportati feriti gravi.

? Cosa sapere Evacuazione a Farringdon venerdì mattina per odore chimico e 14 passeggeri della Elizabeth Line malati.. Due feriti trasportati in ospedale e riapertura della stazione londinese dopo i controlli tecnici.. Quattordici passeggeri della Elizabeth Line hanno subito malesseri improvvisi a Farringdon, a Londra, dopo la segnalazione di un odore chimico sospetto che ha costretto i soccorsi a evacuare l’intera stazione intorno alle 9:30 di questo venerdì. Il cuore pulsante dei trasporti londinesi si è ritrovato improvvisamente isolato e transennato dopo che diversi viaggiatori hanno iniziato a manifestare sintomi simultanei e preoccupanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Londra, evacuazione a Farringdon: 14 malori per un odore chimico

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