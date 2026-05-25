Oddo pronto a salutare il Milan Futuro | si cambia in panchina

Massimo Oddo sta per lasciare il ruolo di allenatore del Milan. La decisione di interrompere il suo incarico è imminente, segnando la fine del suo periodo alla guida della squadra. Non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o sui motivi specifici di questa scelta. La società non ha ancora annunciato ufficialmente il cambio in panchina, ma si prevede un nuovo allenatore in arrivo nel prossimo futuro.

L’avventura di Massimo Oddo al Milan è al termine con l’allenatore che è pronto a dire addio alla squadra rossonera per tentare una nuova esperienza. Milan Futuro, addio di Oddo ad un passo (Ansa Foto) – calciomercato.it La stagione del Milan Futuro si è conclusa ai playoff con la squadra che ha mancato la promozione in Serie C. Il cambiamento del regolamento, poi, sembra allontanare ulteriormente il club dalla possibile partecipazione al campionato professionistico con i rossoneri che, con ogni probabilità, dovranno ripartire dalla Serie D. Stando a quanto affermato da Gianluca Di Marzio, per Oddo, nonostante l’ottimo rapporto con la società, sembra essere giunto il momento dei saluti con l’ex allenatore del Pescara che potrebbe tentare l’avventura in un club di serie superiori per provare a rilanciare la propria carriera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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