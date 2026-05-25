Una mostra celebra i 140 anni del Resto del Carlino, focalizzandosi sulla storia della redazione di Ravenna, nata su impulso di Spadolini. La mostra presenta fotografie e articoli storici, evidenziando l’evoluzione del giornale nel tempo. L’esposizione include materiali originali e testimonianze di cronisti e fotografi che hanno contribuito alla storia del quotidiano. L’evento si svolge in un locale cittadino e rimarrà aperto fino alla fine del mese.

Ravenna, 25 maggio 2026 – “Vedere come è cambiato il mondo attraverso un grande racconto collettivo di cronisti e fotografi”. Così il vicedirettore de Il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, ha presentato oggi a Ravenna – nella prestigiosa cornice dei Chiostri Danteschi, di proprietà della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna – la mostra “Occhi sulla storia: 1885-2025” che fa tappa a Ravenna dopo essere passata da Bologna e da Modena. L’apertura sarà tutti giorni dalle 10 alle 19 dal 26 maggio fino al 14 giugno. Si tratta di una rassegna di decine di prime pagine de giornale che dal 1885 racconta la cronaca nazionale e poi ha iniziato a scrivere anche degli eventi locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Occhi sulla storia, la mostra per i 140 anni del Resto del Carlino: “La redazione di Ravenna nata su impulso di Spadolini”

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