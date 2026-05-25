Obiettivo parco proiezione cortometraggio

SABATO 30 MAGGIO alle ore 19.00proiettiamo**OBIETTIVO PARCO – IL NOSTRO CORTOMETRAGGIO** Dopo mesi di idee, giochi, prove, riprese e tanta fantasia.i piccoli amici ed amiche che hanno partecipato al laboratorio Giochiamo a Fare il Cinema presso la Ludoscuola Bim Bum Bam sono pronti a mostrarvi il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

All’Accademia di Belle Arti la proiezione del cortometraggio “Quando soffia il vento”Lunedì 20 aprile, alle 11:30, presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce, si terrà la proiezione del cortometraggio intitolato “Quando soffia il...

Parco Ambrosoli, al via i lavori sulla “casetta”: l'obiettivo è farne un chioscoSono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione della “casetta” all’interno del parco Ambrosoli.