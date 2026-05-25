Obiettivo parco proiezione cortometraggio
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SABATO 30 MAGGIO alle ore 19.00proiettiamo**OBIETTIVO PARCO – IL NOSTRO CORTOMETRAGGIO** Dopo mesi di idee, giochi, prove, riprese e tanta fantasia.i piccoli amici ed amiche che hanno partecipato al laboratorio Giochiamo a Fare il Cinema presso la Ludoscuola Bim Bum Bam sono pronti a mostrarvi il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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