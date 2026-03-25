Parco Ambrosoli al via i lavori sulla casetta | l' obiettivo è farne un chiosco

Sono iniziati oggi i lavori di ristrutturazione della “casetta” all’interno del parco Ambrosoli. L’intervento prevede l’ammodernamento della struttura, che in precedenza era stata messa in sicurezza con un primo intervento promosso dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è trasformarla in un chiosco. La ristrutturazione si svolge all’interno di un’area pubblica e coinvolge le opere di riqualificazione della struttura.

È cominciata oggi la ristrutturazione della “casetta” all'interno del parco Ambrosoli. L’avvio del nuovo cantiere servirà ad ammodernare la struttura, già messa in sicurezza nei mesi scorsi da un primo intervento promosso dall'amministrazione comunale. I lavori cominciati oggi prevedono in particolare la riqualificazione degli spazi interni, l’adeguamento dei servizi pubblici, il rifacimento degli infissi e degli intonaci, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza un immobile funzionale, sicuro e pienamente integrato nella vita del parco. L’intervento, che avrà una durata stimata di circa tre mesi e prevede una spesa di circa... 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Parco Ambrosoli, al via i lavori sulla “casetta”: l'obiettivo è farne un chiosco Articoli correlati Cesate, ancora vandalismi: casetta bruciata al parco giochiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Contenuti e approfondimenti su Parco Ambrosoli Argomenti discussi: Parchi e giardini si rifanno il look: il maxi piano dal Castello di Udine al Moretti; Addio Canadair, nasce in Fvg il super aereo anfibio anti-incendi: 5 miliardi di impatto sul Pil regionale. Parco Ambrosoli, al via il restyling della casetta: lavori da 150mila euroUDINE – Prosegue il percorso di valorizzazione del Parco Ambrosoli, con l’avvio di un nuovo intervento che punta a restituire piena funzionalità alla storica casetta situata all’interno dell’area ve ... nordest24.it