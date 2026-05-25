I New York Knicks hanno vinto la terza partita contro Cleveland, portandosi sul 3-0 nella serie playoff. La squadra di New York avrà ora l’opportunità di chiudere la serie in casa e qualificarsi alle Finals, cosa che non avviene dal 1999. La prossima partita si giocherà tra due giorni.

New York Knicks. I newyorchesi battono Cleveland, si portano 3-0 nella serie e dopodomani avranno la possibilità di chiudere in casa e tornare alle Finals, cosa che non succedeva dal 1999, ovvero un’era geologica fa. Brunson è uno dei giocatori più forti e anche dei più sottovalutati della storia e guida una compagine che gioca, difende e corre. Con San Antonio o OKC sarebbe una finale strepitosa. Comunque vada, applausi a scena aperta. *** Silvio Baldini. Il mister della nostra nazionale riparte da zero e convoca praticamente l’Under 21, di cui anche i più esperti di calcio faticano a riconoscere tutti i nomi. Però come attribuiscono talvolta a Machiavelli, talaltra al 'Divo' Giulio Andreotti, quando chiedevano di strategia politica rispondeva: «Le guerre si fanno con gli eserciti che uno si ritrova». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - NY Knicks, la grande occasione

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The Knicks Have a GOLDEN OPPORTUNITY...

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ECF - La rimonta di New York dal -22 di G1 è la seconda più grande rimonta nel 4° periodo di questo secolo dopo quella (in Regular Season) dei Clippers contro i Grizzlies nel 2012 dal -24. Inoltre i Knicks hanno rimontato 3 volte uno svantaggio di 20 x.com

[Highlight] James Harden sfrutta il fatto che Josh Hart ha 5 falli, superandolo facilmente, e segna l'And-1 dopo un fallo di Karl-Anthony Towns, riducendo il vantaggio dei Knicks a 14, con 2:15 minuti rimanenti nel tempo regolamentare (con un replay) reddit