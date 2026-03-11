Grande attesa per la Fiera di San Giuseppe | bus e treni potenziati per l' occasione

A Trento si avvicina la Fiera di San Giuseppe, evento tradizionale che richiama migliaia di visitatori. Per l’occasione, le autorità hanno potenziato il servizio di bus e treni, con aumenti di corse e frequenze, per facilitare gli spostamenti e gestire il flusso di persone. La città si prepara ad accogliere i visitatori con un incremento dei mezzi pubblici disponibili durante i giorni della manifestazione.

Domenica 15 marzo corse raddoppiate su diverse linee urbane e quattro treni in più sulla Trento-Malè. Spostata anche la fermata della navetta al parcheggio ex Italcementi. Trento si prepara alla tradizionale Fiera di San Giuseppe e rafforza il trasporto pubblico per reggere l’arrivo di migliaia di visitatori. Domenica 15 marzo, dalle 9 alle 18, autobus più frequenti e treni aggiuntivi consentiranno di raggiungere il centro senza usare l’auto, evitando traffico e difficoltà di parcheggio. Per tutta la giornata di domenica la frequenza di diverse linee urbane verrà raddoppiata. Tra le 9 e le 18 gli autobus passeranno ogni trenta minuti invece che ogni ora, come previsto normalmente nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

