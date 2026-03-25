Michael Magnesi la grande occasione | a giugno combatte per il Mondiale ad interim WBC

La World Boxing Council ha annunciato ufficialmente che il 20 giugno si terrà un incontro tra Michael Magnesi e Ryan Garner. La sfida si svolgerà in quella data e il vincitore otterrà il titolo mondiale ad interim dei pesi superpiuma. La notizia era circolata nelle ultime settimane e ora è stata confermata dall'organizzazione.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato conferma nell’annuncio ufficiale della WBC, che ha fissato per la giornata di sabato 20 giugno il match tra Michael Magnesi e Ryan Garner con in palio il titolo mondiale ad interim dei pesi superpiuma. L’incontro si disputerà in Gran Bretagna, con la sede esatta dell’evento ancora da definire. Si affronteranno dunque il numero 1 ed il numero 3 del World Boxing Council, mentre il campione in carica O’Shaquie Foster sosterrà molto probabilmente una difesa volontaria del titolo a maggio contro il connazionale statunitense Raymond Ford. Tornando alla sfida che coinvolgerà il nostro portacolori, andiamo a scoprire meglio il suo avversario ed il recente ruolino di marcia dei due contendenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Michael Magnesi, la grande occasione: a giugno combatte per il Mondiale ad interim WBC Articoli correlati Boxe, Michael Magnesi torna con una vittoria e resta in attesa dell’eliminatoria mondialeIl 31enne ha così conquistato la sua 26ma vittoria da professionista (13 prima del limite, due sconfitte), ma il suo futuro resta incerto: il numero... Martinez punta al titolo WBC ad interim per il suo ritorno sul ringNel panorama dei pesi super medi, una prospettiva cruciale ruota attorno al possibile ritorno di Lester Martinez. Altri aggiornamenti su Michael Magnesi Discussioni sull' argomento Michael Magnesi per il mondiale ad interim WBC il 20 giugno; Ja Morant fuori per il resto della stagione NBA 2026. Magnesi, sarà Mondiale ad interim con GarnerÈ arrivata l’ufficialità tanto attesa: Michael Magnesi tornerà a giocarsi un titolo mondiale. Il pugile laziale (26-2-0, 13 ko) affronterà l’imbattuto britannico Ryan Garner (19-0, 10 ko) per il mondi ... civonline.it Michael Magnesi autore di un grande match…sconfitto prima del limite a 30 dalla fineLa conclusione è drammatica quanto amara per noi, che abbiamo assistito ad uno dei match più coinvolgenti degli ultimi anni. Michael Magnesi perde la Cintura di campione Silver WBC dei superpiuma ... 2out.it World WBC Superfeather Interim Title Ryan Piranha Garner vs Michael Lonewolf Magnesi Uk 20/6/2026 Forza Michael Lonewolf Magnesi #Itaboxing #Boxe #Boxeo #Pugilato #Boxing x.com Con il campione del mondo WBC Silver dei Pesi super Piuma, Michael Magnesi! Un atleta straordinario, che con sacrificio, passione e determinazione porta in alto il nome dell’Italia! Eros Seghetti Nico Stallone - facebook.com facebook