Nuovo sindaco di Fermo | i risultati delle comunali 2026 in diretta

Da ilrestodelcarlino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo sindaco di Fermo è stato eletto dopo le elezioni comunali del 25 maggio 2026. I risultati sono stati comunicati in diretta, confermando la vittoria di un candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti. La campagna elettorale, iniziata con un tono rilassato, si è conclusa con il conteggio ufficiale delle schede elettorali. La proclamazione del risultato ha concluso la lunga fase di confronto tra i candidati.

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Fermo, 25 maggio 2026 – Ci siamo. Dopo una campagna elettorale iniziata in souplesse per poi accendersi man mano che si avvicinavano i giorni del voto, gli elettori fermani si sono espressi e, oggi, alle 15, appena chiuse le urne, è iniziato lo spoglio per vedere cosa hanno deciso e chi hanno scelto tra i quattro candidati sindaco per la guida della nuova amministrazione del Comune di Fermo, città capoluogo di provincia e tra i 389 candidati alla carica di consigliere, chi siederà nell’assise consiliare. Per conoscere il nome dei vincitore bisogna attendere i risultati delle elezioni comunali 2026, che seguiamo in diretta. Elezioni comunali 2026 a Fermo: lo scrutinio in diretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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