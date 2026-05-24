Elezioni comunali 2026 a Locorotondo | i risultati dei candidati sindaco e delle liste collegate

Alle 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali 2026 a Locorotondo. Dopo la chiusura, sono iniziate le operazioni di scrutinio per i candidati sindaco e le liste collegate. I risultati definitivi non sono ancora stati comunicati. La commissione elettorale sta procedendo con il conteggio delle schede votate. La proclamazione degli eletti è prevista nelle prossime ore.

Si chiudono alle 15 i seggi per le elezioni amministrative 2026. Subito dopo la conclusione delle votazioni, avranno inizio le operazioni di scrutinio. Qui, non appena disponibili, pubblicheremo aggiornamenti in tempo reale con i risultati dello spoglio. . 🔗 Leggi su Baritoday.it

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