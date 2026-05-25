Le operazioni di voto per il primo turno delle elezioni comunali a Faenza si sono concluse il 25 maggio 2026. Sono stati registrati i risultati ufficiali dei voti espressi dagli elettori, che determinano quale candidato accederà al ballottaggio o, in alcuni casi, il nuovo sindaco. Le schede sono state contabilizzate e i dati sono stati comunicati in tempo reale. Le urne sono state aperte e chiuse secondo il calendario stabilito.

Faenza (Ravenna), 25 maggio 2026 – Sono terminate a Faenza le operazioni di voto per il primo turno delle elezioni amministrative ed è dunque iniziato lo scrutinio delle schede: quello che potrebbe decidere il nuovo sindaco (chi oggi riceve il 50% + 1 dei voti), oppure consegnare la città al ballottaggio del 7 e 8 giugno che si svolgerà tra i 2 nomi che hanno raccolto più schede. I candidati, come noto, sono 4: Massimo Isola per il centrosinistra, Gabriele Padovani per Fratelli d'Italia e Noi Moderati, Claudio Miccoli per Lega e Forza Italia, e Giuseppe Apicella Binni per Potere al Popolo. Sindaco di Faenza: lo spoglio dei voti in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali Faenza 2026: risultati in diretta per conoscere il prossimo sindaco

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