Il tecnico della Roma ha affermato che nel calcio spesso chi lavora con i tecnici non è competente, commentando così le recenti mosse dei Friedkin, che hanno annunciato l’ingaggio di un nuovo direttore sportivo e di un CEO. La squadra sta rafforzando la propria struttura dirigenziale, ma l’allenatore desidera un rapporto più stretto con la società. La qualificazione in Champions League rimane un obiettivo, mentre le decisioni societarie continuano a suscitare attenzione.

“Spero che questo traguardo non solo li gratifichi, ma li aiuti a crescere anche come società”. Nell’euforia generale per la qualificazione alla prossima Champions League, Gian Piero Gasperini è come se lavorasse già per il futuro. E in quel futuro, appunto, si aspetta anche una maggiore presenza da parte dei Friedkin, della proprietà giallorossa, come del resto ha evidenziato in più occasioni anche nei giorni scorsi. “I Friedkin sono una proprietà ambiziosa, ma hanno investito sempre tanti soldi senza riuscire ad arrivare mai in Champions – ha aggiunto a Verona il tecnico giallorosso –. Ecco spero che questa coppa ci aiuti a crescere e migliorare sotto ogni aspetto, anche a livello societario”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuovo ds, Ceo e...: le mosse Champions dei Friedkin. Ma Gasp li vorrebbe più vicini

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