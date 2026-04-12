In casa Roma, si registrano tensioni tra l'allenatore Gasperini e l'allenatore Ranieri, con Friedkin che assiste alla situazione senza intervenire direttamente. La proprietà ha chiesto un periodo di calma, ma ha anche lasciato intendere che eventuali decisioni importanti potrebbero arrivare a fine stagione. La situazione resta sotto osservazione, mentre i rapporti tra i due allenatori continuano a essere tesi.

Clima teso in casaRoma. Mentre nella Capitale si accende il confronto interno tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, dagli Stati Uniti la proprietà mantiene la linea del silenzio.Dan Friedkin e il figlio Ryan osservano con attenzione, senza esporsi pubblicamente, ma monitorando una situazione che rischia di sfuggire di mano. Il copione non è nuovo: dal 2020, anno dell’acquisizione del club, la gestione Friedkin è stata segnata da tensioni interne ricorrenti. Dai contrasti tra Tiago Pinto e José Mourinho, passando per le frizioni tra Souloukou e Daniele De Rossi, fino all’attuale dualismo tra area tecnica e dirigenziale. Cambiano i protagonisti, ma non il copione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tensioni Gasp-Ranieri in casa Roma: Friedkin osserva, ma la resa dei conti è solo rimandata

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