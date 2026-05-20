La squadra di calcio si prepara per una partita importante in trasferta contro una squadra locale. La partita si svolgerà di sera e rappresenta un momento cruciale per la stagione della squadra, che cerca di tornare in competizioni europee dopo un periodo di assenza. L’obiettivo principale è vincere il match, in modo da ottenere un ritorno economico stimato in circa 60 milioni di euro, che potrebbe influenzare le prossime mosse sul mercato e la pianificazione futura.

La Roma si gioca l’intera stagione e il proprio futuro economico nella trasferta di domenica sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona, un match decisivo per archiviare definitivamente il digiuno europeo e sbloccare un tesoretto stimato in circa 60 milioni di euro. La certezza matematica della qualificazione alla prossima Champions League, che manca nella Capitale da ben sette anni, rappresenta lo spartiacque fondamentale per le strategie della proprietà statunitense. Come riportato da Francesco Balzani sulle colonne del quotidiano Leggo, l’approdo alla massima competizione continentale garantirebbe un introito fisso di 43,5 milioni di euro come quota di partenza, a cui andrebbero sommati i ricavi del botteghino per i quattro incontri casalinghi della prima fase, valutati tra i 16 e i 17 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, piano Champions da 60 milioni: le mosse di Ryan Friedkin

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