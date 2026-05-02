In regione sono stati stanziati 1,5 milioni di euro destinati alle famiglie, con l'apertura di 11 nuovi centri dedicati all'assistenza. Questi centri forniranno servizi di supporto e aiuti a domicilio, concentrandosi sui primi mille giorni di vita dei bambini. Le strutture si troveranno in diverse zone della regione, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie che ne hanno bisogno.

? Cosa scoprirai Come funzionerà l'assistenza domiciliare per i primi mille giorni?. Dove verranno aperti gli 11 nuovi centri per la famiglia?. Chi riceverà il supporto psicologico direttamente nei luoghi di aggregazione?. Quando entreranno in funzione le nuove unità mobili per adolescenti?.? In Breve Piano operativo dal 1 novembre 2026 con durata complessiva di 18 mesi.. Apertura di 11 nuovi centri in comuni tra cui Ancona, Osimo e Ascoli Piceno.. Metà dei fondi destinata ai territori per contrastare l'isolamento dei piccoli comuni.. L'assessore Paolo Calcinaro punta su assistenza domiciliare e unità mobili per adolescenti.. La Giunta regionale ha approvato un piano da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, 1,5 milioni per le famiglie: nuovi centri e aiuti a casa

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