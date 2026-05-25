Nuove opportunità professionali per diverse figure gli annunci del Centro per l' impiego di Ortona
Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato nuovi annunci di lavoro, tra cui quello per un allestitore di veicoli. La figura si occuperà di realizzare e montare allestimenti su veicoli speciali. Il ruolo prevede attività di installazione di componenti e personalizzazione di mezzi destinati a usi specifici. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle qualifiche richieste o altre condizioni di assunzione.
Nuove possibilità di lavoro negli annunci diffusi dal Centro per l'impiego di Ortona. Nel dettaglio, si cerca un allestitore di veicoli, che si occupi di realizzazione e montaggio di allestimenti di veicoli speciali. Si richiede esperienza nella mansione, preferibilmente il possesso di un diploma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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