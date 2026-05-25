Nuove opportunità professionali per diverse figure gli annunci del Centro per l' impiego di Ortona

Da chietitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato nuovi annunci di lavoro, tra cui quello per un allestitore di veicoli. La figura si occuperà di realizzare e montare allestimenti su veicoli speciali. Il ruolo prevede attività di installazione di componenti e personalizzazione di mezzi destinati a usi specifici. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle qualifiche richieste o altre condizioni di assunzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuove possibilità di lavoro negli annunci diffusi dal Centro per l'impiego di Ortona. Nel dettaglio, si cerca un allestitore di veicoli, che si occupi di realizzazione e montaggio di allestimenti di veicoli speciali. Si richiede esperienza nella mansione, preferibilmente il possesso di un diploma. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Corbello (Odcec Napoli Nord): Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio

Video Corbello (Odcec Napoli Nord): Il commercialista è partner strategico per imprese e territorio

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Muratore e installatore di tende: due nuovi annunci del Centro per l'impiego di Ortona

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 81 annunci di lavoro e 265 figure ricercateIl 13esimo report settimanale dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia riporta 81 annunci di lavoro attivi nei centri per l’impiego della provincia,...

Temi più discussi: Amazon anticipa, apertura per luglio: nuove opportunità di lavoro; I lavori che scompariranno – Scopri le attività destinate a scomparire entro il 2030; 17 anni di festival del lavoro; Dall’ascolto all’inclusione: le nuove opportunità dell’8xmille CEI per la disabilità.

nuove opportunità professionali perERIS ETS inaugura la nuova sede di Giarre: formazione, orientamento e nuove opportunità per i giovaniCon uno sguardo rivolto al futuro, fondato sull’importanza dello studio e della formazione professionale, è nata a Giarre una nuova realtà dedicata ai giovani e al loro inserimento nel mondo del lavor ... gazzettinonline.it

Iscrizioni CPIA 2026/2027: nuove opportunità per tornare a studiare, formarsi e costruire il futuroCon la Nota ministeriale prot. n. 1212 del 18 maggio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni operative per le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti relativ ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web