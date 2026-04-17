Muratore e installatore di tende | due nuovi annunci del Centro per l' impiego di Ortona
Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato due nuovi annunci di lavoro. Si cercano un muratore a Orsogna e un installatore di tende a Guardiagrele. Le offerte sono rivolte a persone interessate a lavorare nel settore edile e nell'installazione di tendaggi. Le aziende locali hanno richiesto queste figure professionali per potenziare le attività nelle aree di loro competenza. Le candidature devono essere inviate attraverso le modalità indicate dal Centro per l'impiego.
Il Centro per l'impiego di Ortona ricerca, per conto di un'azienda locale, un muratore e un installatore rispettivamente a Orsogna e a Guardiagrele.Per quanto riguarda il lavoro da muratore, le attività da svolgere sono: posa in opera di copertura tetti e è previsto l’utilizzo di cestelloe.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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