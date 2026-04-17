Muratore e installatore di tende | due nuovi annunci del Centro per l' impiego di Ortona

Il Centro per l'impiego di Ortona ha pubblicato due nuovi annunci di lavoro. Si cercano un muratore a Orsogna e un installatore di tende a Guardiagrele. Le offerte sono rivolte a persone interessate a lavorare nel settore edile e nell'installazione di tendaggi. Le aziende locali hanno richiesto queste figure professionali per potenziare le attività nelle aree di loro competenza. Le candidature devono essere inviate attraverso le modalità indicate dal Centro per l'impiego.