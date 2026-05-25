La Subaru ha annunciato l’arrivo della Crosstrek 2027, un nuovo modello con trazione 4x4. La vettura sarà dotata di aggiornamenti tecnici e di design rispetto alle versioni precedenti, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche. La produzione è prevista per il prossimo anno, con il lancio sul mercato in tempi ancora da definire.

La Subaru Crosstrek 2027 si preannuncia come un modello chiave per il marchio giapponese. Trovandosi a metà del ciclo di vita della terza generazione (lanciata nel 2023-2024), il modello 2027 non sarà una rivoluzione totale, ma piuttosto un importante restyling di metà carriera (refresh) focalizzato sull’ottimizzazione tecnologica e meccanica. Ecco cosa dobbiamo aspettarci concretamente sulla base dei piani industriali Subaru e dei trend di sviluppo del modello: Non ci sarà uno stravolgimento delle proporzioni muscolose e compatte che hanno decretato il successo della Crosstrek, ma vedremo alcuni affinamenti mirati: La vera novità che si consoliderà nel 2027 riguarda l’efficienza energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Subaru Crosstrek: la 4×4 in arrivo, come sarà?

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2026 Subaru Crosstrek Hybrid Review | Consumer Reports

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