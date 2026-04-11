Nuova Subaru WRX STI 2027 | cosa c’è di vero sul suo arrivo?

Al momento, nel 2026, la nuova Subaru WRX STI 2027 non è stata ancora presentata ufficialmente. Le informazioni disponibili si basano su teaser, concept e alcune indiscrezioni considerate affidabili. Non ci sono dettagli ufficiali riguardo a caratteristiche tecniche o date di uscita, e tutto ciò che circola sono solo supposizioni non confermate. La casa automobilistica non ha ancora fornito comunicazioni ufficiali sul modello.

Al momento (2026) la nuova Subaru WRX STI 2027 non è ancora stata presentata ufficialmente, quindi tutto ciò che si sa è basato su teaser, concept e indiscrezioni credibili. Però il quadro generale è abbastanza chiaro — e molto interessante. 1. Torna davvero la STI?. Sì: il reparto Subaru Tecnica International non è morto. Anzi, Subaru ha confermato che sta lavorando a nuovi modelli e osserva attentamente le reazioni dei fan. Dopo lo stop nel 2021 (per emissioni e normative), la STI tornerà, ma sarà diversa dal passato. 2. Motore: benzina, ibrido o elettrico?. Qui sta il punto chiave: non è ancora deciso al 100%. Possibili scenari:. Benzina evoluto (più realistico) 2. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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