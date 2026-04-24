Nuova passerella pedonale in arrivo a Monza sarà un progetto da 500mila euro
A Monza arriverà una nuova passerella pedonale con un investimento di circa 500mila euro, con i lavori previsti per questa estate. Dopo l'approvazione da parte della Rete ferroviaria italiana, nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori. L’intervento prevede anche l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo la strada interessata. La realizzazione dell’opera è prevista nel prossimo futuro.
Una nuova passerella pedonale per Monza coi lavori che prenderanno il via durante l'estate. Dopo il via libera ottenuto dalla Rete ferroviaria italiana (Rfi), nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara per aggiudicare i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche in via.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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