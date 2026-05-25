Nuova gestione per l' azienda vinicola | Così si potrà mantenere l' attuale organico di lavoratori
Il gruppo Enoagrimm, tramite la nuova società Enoitaly, ha annunciato l’integrazione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio, storica realtà romagnola con sede a Riolo Terme. La decisione permette di mantenere l’attuale organico di lavoratori. L’accordo è stato comunicato ufficialmente questa mattina. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’operazione.
Il gruppo Enoagrimm, attraverso la neonata società Enoitaly, annuncia l’integrazione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio, storica realtà romagnola con sede a Riolo Terme. "La nuova gestione dello storico marchio della provincia di Ravenna permetterà di tutelare i posti di lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Multi SubThe Old Man in Her Livestream Was Actually a Hidden Immortal Master
Notizie e thread social correlati
Protezione UV in azienda: la nuova sfida per 4 milioni di lavoratoriUn’azienda di prodotti di bellezza ha avviato una campagna per promuovere l’uso della protezione UV tra i lavoratori che svolgono attività all’aperto.
L'azienda vinicola ravennate primeggia a livello internazionale. Il segreto dei vini che riposano sul fondale marinoUn'azienda vinicola di Ravenna si distingue a livello internazionale, presentando due vini che si sono affermati sul mercato globale.
Temi più discussi: Nuova gestione per il Chiosco del Parco Parri: inaugurazione domenica 24 maggio; Pubblicata la determina di aggiudicazione della nuova gara d’appalto per la gestione rifiuti; Nuova gestione per il ristorante del circolo velico: dal menù di carne e pesce agli eventi estivi; Oltre dieci interessati per la nuova gestione del bar in piazza Serra.
Nuova gestione alla Farmacia Pizzoletta dopo l’interpello ULSS: orari fissati e un presidio che accorcia le distanze, specie per chi si muove poco facebook
L’ #AI agentica entra nei processi decisionali del #Fashion & #Luxury Insieme a Deda Tech e @googlecloud si è avviata una collaborazione per supportare i brand nella gestione di domanda, supply chain e marginalità grazie a Stealth Cosmica, la nuova pi x.com
Nuova gestione del Cup per ridurre le liste d’attesa: la promessa di BartolazziIl Centro Unico di Prenotazione (Cup) regionale cambia pelle, con una nuova direzione del servizio: la giunta regionale punta a ridurre i tempi di attesa per gli esami specialistici, migliorando la ... unionesarda.it
Nuova gestione del Cup per puntare a ridurre le liste d'attesaIl Centro Unico di Prenotazione regionale cambia pelle, con una nuova direzione del servizio, la giunta regionale punta a ridurre i tempi di attesa per gli esami specialistici, migliorando la qualità ... ansa.it