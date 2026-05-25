Nuova gestione per l' azienda vinicola | Così si potrà mantenere l' attuale organico di lavoratori

Notizia in breve

Il gruppo Enoagrimm, tramite la nuova società Enoitaly, ha annunciato l’integrazione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio, storica realtà romagnola con sede a Riolo Terme. La decisione permette di mantenere l’attuale organico di lavoratori. L’accordo è stato comunicato ufficialmente questa mattina. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici dell’operazione.