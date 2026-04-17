Protezione UV in azienda | la nuova sfida per 4 milioni di lavoratori

Un’azienda di prodotti di bellezza ha avviato una campagna per promuovere l’uso della protezione UV tra i lavoratori che svolgono attività all’aperto. L’obiettivo è offrire questa tutela come parte di un beneficio aziendale, coinvolgendo più di quattro milioni di lavoratori italiani. La proposta si concentra sulla sensibilizzazione e sulla diffusione di misure preventive per chi si espone quotidianamente ai raggi solari.

Un’iniziativa promossa da La Roche-Posay mira a trasformare la protezione dai raggi UV in un benefit aziendale per tutelare la salute di oltre 4 milioni di lavoratori italiani esposti all’aperto. Il progetto Buoni Sole punta a integrare i prodotti solari tra i dispositivi di sicurezza standard, superando l’attuale modello che affida la prevenzione esclusivamente alla responsabilità del singolo dipendente. Il rischio invisibile che grava sui settori produttivi all’aperto. Nelle dinamiche lavorative del nostro Paese, esiste una frattura significativa tra la fornitura di attrezzature protettive classiche e la tutela della pelle. Mentre caschi e...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Protezione UV in azienda: la nuova sfida per 4 milioni di lavoratori Notizie correlate Protezione Civile . In arrivo la nuova sede. Dalla Regione due milioniLa giunta regionale toscana ha deliberato il finanziamento, già peraltro presente nel bilancio di previsione approvato dal consiglio regionale, di... Asp Forlì: Lavoratori in allerta, la nuova direzione è sfidaAsp Forlì: La Battaglia per i Lavoratori e il Futuro dell’Ente L’Azienda Sanitaria Pubblica di Forlì è al centro di un acceso dibattito che riguarda... Altri aggiornamenti Si parla di: La Roche-Posay lancia i ‘Buoni Sole’ per fare della protezione solare un diritto di chi lavora all’aperto; La Roche-Posay lancia i Buoni Sole, voucher per la protezione solare dei lavoratori outdoor.