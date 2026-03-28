Un'azienda vinicola di Ravenna si distingue a livello internazionale, presentando due vini che si sono affermati sul mercato globale. La Tenuta del Paguro, con sede nel centro della città e uve provenienti da Riolo Terme vicino alla Vena del Gesso, ha riscosso successo grazie a una particolare tecnica di affinamento. I vini vengono lasciati riposare sul fondale marino prima di essere commercializzati.

La particolarità sta nell'affinamento di 12 mesi sott'acqua, con le bottiglie che giacciono in profondità accanto al relitto della piattaforma metanifera Questa volta la Romagna primeggia a livello internazionale e lo fa addirittura con due vini e un'azienda - la Tenuta del Paguro - che ha sede nel centro di Ravenna ma con uve provenienti da Riolo Terme a ridosso della Vena del Gesso. La particolarità sta nell'affinamento di 12 mesi sott'acqua a trenta metri di profondità nel relitto della piattaforma Paguro. "Al largo di Marina di Ravenna nel dopoguerra la piattaforma del Paguro fu utilizzata da Agip per delle... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - L'azienda vinicola ravennate primeggia a livello internazionale. Il segreto dei vini che riposano sul fondale marino

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