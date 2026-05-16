Kimera K-39 | V8 Koenigsegg da 1.000 Cv e forme da Silhouette per la nuova hypercar

Kimera Automobili ha presentato la sua ultima hypercar, la Kimera K-39, caratterizzata da un motore V8 Koenigsegg da 1.000 cavalli. La vettura presenta linee che richiamano le silhouette delle auto sportive degli anni Ottanta, con un design che richiama le Super Silhouette di quel periodo. La vettura si distingue per le sue dimensioni compatte e per uno stile che unisce elementi moderni a dettagli ispirati alle vetture da corsa storiche. La produzione della K-39 è stata annunciata come limitata.

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Al Concorso d'Eleganza di Villa d'Este Kimera Automobili ha presentato una nuova creazione esclusiva. Si chiama K-39, e a differenza delle precedenti K037 e K038 non è un restomod, ma un'hypercar sviluppata da zero alla ricerca della massima performance. Per la prima volta nella storia di Kimera, la musa ispiratrice del progetto non è più solamente la Lancia 037. Stavolta infatti sembra che il ruolo di protagonista spetti alla sua "cugina" riservata alle corse su strada, ovvero la mitica Beta Montecarlo Turbo. Un bolide che, proprio come la 037, della Lancia Beta stradale manteneva unicamente la scocca centrale, per poi trasformarla completamente con un corpo vettura stravolto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimera K-39: V8 Koenigsegg da 1.000 Cv e forme da Silhouette per la nuova hypercar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano Design Week: dal mito Honda alla hypercar da 1.900 CVDal 20 al 26 aprile, il cuore pulsante di Milano si trasforma nel palcoscenico tecnologico dello studio torinese Pininfarina. Alfa V8 a GPL: 500 CV e zero guasti in pistaIl rombo di un motore V8 alimentato a GPL ha squarciato il silenzio dell’Autodromo Paletti a Varano de’ Melegari, segnando una svolta concreta nella... Kimera K39 rivelato con motore su misura da 1000cv Koenigsegg TTV8 reddit Credo di aver avuto un'erezione.. #kimera #lancia #betamontecarlo x.com Kimera K-39 rompe gli schemi: a Villa d'Este debutta l'hypercar italiana da 1.000 CV con cuore KoenigseggIl marchio piemontese compie un salto epocale passando dal restomod alla produzione di una vettura concepita ex novo. Sotto una veste aerodinamica ispirata ai prototipi degli anni '80, pulsa un V8 bit ... msn.com Hypercar italiana da 1.000 CV: è la Kimera K-39 col V8 KoenigseggKimera K-39 debutta a Villa d’Este con V8 Koenigsegg da 1.000 CV, design ispirato alle endurance anni ’80 e produzione limitata. it.motor1.com