GCC Pokémon è stata annunciata la nuova espansione Caos Nascente nella serie Megaevoluzione

GCC Pokémon ha annunciato l’arrivo di una nuova espansione chiamata “Caos Nascente” nella serie Megaevoluzione. La novità riguarda il Gioco di Carte Collezionabili e si inserisce tra le espansioni più recenti dedicate alle Megaevoluzioni. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, che ha reso noto il nome e il focus dell’aggiornamento.

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon continua ad espandersi e ha appena annunciato ufficialmente una nuova importante aggiunta alla serie dedicata alle Megaevoluzioni. La prossima espansione si intitolerà Megaevoluzione – Caos Nascente e arriverà nei negozi italiani il 22 maggio 2026, portando con sé un grande numero di nuove carte e creature potenti. L'annuncio conferma quanto anticipato nelle scorse settimane e mostra chiaramente come la linea Megaevoluzione continui a essere una delle più importanti per il GCC Pokémon negli ultimi mesi. I nuovi pacchetti introdurranno molte carte inedite pensate sia per i collezionisti sia per i giocatori competitivi.