Stellantis ha presentato un progetto industriale e una piattaforma per una nuova utilitaria elettrica prevista per il 2028, senza ancora un nome ufficiale. La vettura, ancora in fase di sviluppo, rappresenta un modello di riferimento per il futuro della marca. Non sono stati forniti dettagli specifici sul design o le caratteristiche tecniche, e il progetto rimane in fase preliminare senza conferma di un modello definitivo.

Ecco le ultime informazioni sulla E-Car di Fiat. N on esiste ancora un nome ufficiale definitivo per la “Fiat E-Car” del 2028, perché quello che Stellantis ha presentato è soprattutto un progetto industrialepiattaforma, non un singolo modello già battezzato. Cos’è davvero la “E-Car” del 2028. Nel 2026 Stellantis ha annunciato la nuova iniziativa “E-Car”, una famiglia di piccole auto elettriche economiche pensate per l’Europa: produzione prevista dal 2028. fabbrica: Pomigliano d’Arco (Italia). prezzo obiettivo: circa 15.000 €. segmento: city car compatte “tipo kei car europee”. piattaforma multi-brand (Fiat, Opel, Citroën e altri) ( Reuters ). In pratica: non una sola auto, ma più modelli derivati dalla stessa base tecnica. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova E-Car Fiat: come immaginiamo l’utilitaria elettrica del 2028?

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