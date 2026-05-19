Stellantis | a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica

A partire dal 2028, nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, Stellantis avvierà la produzione della nuova vettura elettrica denominata E-Car. La casa automobilistica ha annunciato l’inizio delle attività per il modello che sarà realizzato nello stabilimento campano, con l’obiettivo di rendere l’elettrico più accessibile ai consumatori. Restano da chiarire quali saranno le ripercussioni occupazionali sul sito produttivo e come il progetto influenzerà l’occupazione nella regione.

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? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti?. Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?. Perché il mercato europeo ha improvvisamente bisogno di utilitarie elettriche?. Cosa cambierà per la produzione Stellantis nel sito di Pomigliano?.? In Breve Antonio Filosa guida la strategia per modelli urbani accessibili e sostenibili. Produzione concentrata a Pomigliano d'Arco per rispondere alla domanda di utilitarie. Commissione Europea sostiene l'impatto occupazionale del progetto nel design e produzione. Obiettivo democratizzazione elettrica per colmare il vuoto nel mercato europeo delle compatte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis, la nuova e-car nascerà a PomiglianoPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 19 MAGGIO 2026 – Stellantis ha annunciato il lancio del progetto “e-car”, una nuova auto elettrica compatta ed... Ford: la nuova Fiesta elettrica tornerà con Renault nel 2028? Punti chiave Come influenzerà la piattaforma Renault il prezzo della nuova Fiesta? Quale secondo modello iconico verrà rilanciato insieme alla... Pomigliano riparte dall’elettrico: Stellantis lancia la e-car compatta a basso costo prodotta in ItaliaStellantis punta sulle utilitarie elettriche accessibili: dal 2028 a Pomigliano nascerà la nuova e-car. Investimenti, produzione in Italia e rilancio del segmento urbano a zero emissioni. Filosa: nel ... corriere.it Stellantis: da Pomigliano la E-Car. La kei car europea arriva nel 2028Stellantis lancia il progetto E-Car: a Pomigliano d'Arco arriverà una nuova citycar elettrica accessibile dal 2028. Le parole del CEO Antonio Filosa ... motorbox.com