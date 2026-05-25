Nuova apertura in centro | arriva il regno della lasagna anche veg e gourmet

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio apre a Torino, in Via Parini 14b, un nuovo ristorante chiamato Lasagnas. Il locale propone diverse varianti di lasagna, tra cui opzioni vegane e gourmet. Si tratta di un format che combina servizio in loco e consegna a domicilio. La struttura si trova nel centro della città e offre un menu dedicato a diverse preferenze alimentari. La gestione ha annunciato che il locale sarà aperto tutti i giorni.