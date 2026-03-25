Un nuovo locale apre nel centro storico di Firenze, in via dei Neri 39 rosso. Si tratta di 180 Grammi Burgers & Beers, che apre il suo terzo punto vendita. La nuova apertura si inserisce nel contesto della zona, nota per la presenza di altri esercizi di ristorazione. La data di inaugurazione è fissata per il 26 marzo 2026.

Firenze, 26 marzo 2026 - Nuova apertura nel cuore del centro storico: 180 Grammi Burgers & Beers sbarca in via dei Neri 39 rosso con un terzo punto vendita. A partire da oggi 26 marzo, tutti i giorni con orario continuato da mezzogiorno a mezzanotte, la bottega sarà aperta con un vasto assortimento di menù: ai più iconici si affiancheranno anche le nuove proposte pensate proprio per via dei Neri. Il format fiorentino degli hamburger gourmet, fondato da Emanuele Bitossi insieme a Stefano Pili e Marco Bigazzi, continua così la sua crescita dopo le sedi già attive in via Pietrapiana e via San Gallo. “Questa apertura rappresenta un passo importante per noi – spiega Bitossi – via dei Neri è una strada che ci è sempre piaciuta, ad alto tasso di turismo, ma allo stesso tempo vogliamo mantenere il nostro cuore fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hamburger gourmet, nuova apertura: 180 Grammi Burgers & Beers sbarca in via dei Neri

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