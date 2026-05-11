Salerno nuova apertura in pieno centro | aperto il fast food Passariello

Nel centro di Salerno è stato inaugurato un nuovo fast food chiamato Passariello, situato vicino alla Camera di Commercio di via Roma. L'apertura si è svolta di recente e l'esercizio commerciale è ora aperto al pubblico. La nuova attività si aggiunge alle opzioni di ristorazione presenti nella zona centrale della città. La location si trova in una posizione strategica, facilmente accessibile per i passanti e i residenti.

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