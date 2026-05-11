Salerno nuova apertura in pieno centro | aperto il fast food Passariello
Nel centro di Salerno è stato inaugurato un nuovo fast food chiamato Passariello, situato vicino alla Camera di Commercio di via Roma. L'apertura si è svolta di recente e l'esercizio commerciale è ora aperto al pubblico. La nuova attività si aggiunge alle opzioni di ristorazione presenti nella zona centrale della città. La location si trova in una posizione strategica, facilmente accessibile per i passanti e i residenti.
Nuova apertura nel centro di Salerno, dov'è stato inaugurato Passariello, il fast food aperto nei pressi della Camera di Commercio di via Roma. Il locale propone specialità dello street food campano, tra panini, fritti e menù veloci, in una zona sempre più vivace dal punto di vista gastronomico.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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