NowMotors vince lo Startup Generation Award 2026 all’Automotive Dealer Day

NowMotors, startup nel settore automotive fondata a Torino sei mesi fa, ha vinto lo Startup Generation Award 2026 durante l’Automotive Dealer Day a Verona.

NowMotors, startup automotive nata a Torino sei mesi fa, ha vinto lo Startup Generation Award 2026 all’Automotive Dealer Day di Verona.La startup è stata presentata al Dealer Day da Andrea Meloni e Giovanni Trombetta, che hanno raccontato il progetto e il modello alla base della piattaforma. 🔗 Leggi su Today.it

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