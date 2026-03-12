La riqualificazione di Bari in vetrina a Cannes | presentati i progetti per ex Bonomo e caserma Magrone

A Cannes, durante il Mipim, sono stati presentati due progetti di riqualificazione a Bari. Si tratta degli interventi sugli spazi dell'ex ospedale militare Bonomo e dell'ex caserma Magrone. Le proposte sono state mostrate ai partecipanti della fiera, con l’obiettivo di attirare investitori e promuovere la trasformazione di queste aree. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e professionisti del settore immobiliare.

Il capoluogo pugliese protagonista al Mipim con l'Agenzia del Demanio. Le due aree saranno riconvertite per ospitare residenze universitarie, spazi dedicati al Politecnico e alla ricerca La vetrina del Mipim di Cannes per due progetti destinati a l'utilizzo degli spazi dell'ex ospedale militare Bonomo e dell'ex caserma Magrone di Bari. Le due ipotesi di riqualificazione sono state illustrate dall'Agenzia del Demanio nel corso della kermesse in Costa Azzurra dedicata allo sviluppo urbano e al real estate. La struttura di corso Alcide De Gasperi, in passato sede sanitaria nell'ambito militare, ospiterà una nuova residenza universitaria e servizi a essa connessi. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Ex Linificio di Fara Gera d’Adda, il progetto vola a Cannes: vetrina al Mipim 2026Il piano di rigenerazione urbana sarà presentato nel Padiglione Italia di Ice, nella sezione Invest in Lombardy. "Piacenza 2030", presentati i progetti e la Guida dei Comuni sostenibiliIl Salone Pierluigi di Palazzo Farnese è stato teatro, nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, dell’incontro "Insieme verso la città futura", promosso... Tutti gli aggiornamenti su La riqualificazione di Bari in vetrina... Temi più discussi: La nuova via Dante a Bari, marciapiedi più larghi e alberi agli incroci: ecco il progetto esecutivo; Stamattina la consegna dei lavori del Lotto 3 di Costa Sud Parco costiero Torre Carnosa; Approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di via Dante a Bari; Bari come la Germania Est, il Comune mette sotto tutela concessionarie di auto e pompe di benzina: stop a riqualificazione dell'ospedale pediatrico. Il Demanio lancia progetti di studentati a Roma, Monza e BariNuova vita per l’area dove sorge la Vela di Calatrava a Tor Vergata. Nonché per l'ex caserma a Monza e l'ex ospedale militare a Bari ... milanofinanza.it Bari, nuovo look anche per via Dante (lato Libertà): Partiremo quando via Manzoni sarà prontaIl progetto ha ottenuto il via libera della giunta comunale. Interessato il tratto fra via Quintino Sella e via Brigata Regina. Previsti marciapiedi più ... bari.repubblica.it De Nozza verso la nomina a procuratore aggiunto di Bari, unanimità in commissione x.com Il Bari ha svolto nei giorni scorsi alcune sedute di allenamento allo Stadio Stefano Vicino, ospite del Gravina, che ha messo a disposizione il proprio terreno di gioco ai biancorossi in ritiro a Matera in vista della delicata sfida contro la Reggiana. A margi - facebook.com facebook