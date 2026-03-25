Pubblicata la gara per la riqualificazione della caserma Perotti

È stata pubblicata la gara europea per affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla riqualificazione della caserma Perotti a Firenze. L’obiettivo è la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per il complesso storico, che si trova al centro di un intervento di rigenerazione urbanistica promosso dall’Agenzia del Demanio.

La caserma Perotti al centro della rigenerazione urbanistica fiorentina: l’Agenzia del Demanio ha pubblicato la gara europea per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) dello storico compendio. Si tratta di un passaggio concreto verso la trasformazione di una delle aree più strategiche del quartiere Campo di Marte. Il PFTE permetterà, infatti, di definire le strategie per la riorganizzazione urbanistica attraverso un progetto “multiscala”, capace di coordinare interventi edilizi e infrastrutturali. L’incarico comprende la progettazione del masterplan generale dell’intero compendio, che garantisca un’impostazione unitaria e coerente delle funzioni previste, oltre alla redazione del PFTE per il lotto destinato alla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pubblicata la gara per la riqualificazione della caserma Perotti Articoli correlati Polizza sanitaria per oltre 1.200.000 lavoratori della scuola: pubblicata la gara da 320 milioni di euroÈ stata pubblicata oggi da Consip la gara europea per l’erogazione di prestazioni sanitarie a favore di tutto il personale scolastico. Ex caserma Perotti, nuova vita: i progetti per restituire molte aree dismesse ai bolognesiBologna, 7 marzo 2026 – Nuova vita per l'ex caserma Perotti: nelle prossime settimane, infatti, il Comune presenterà "alla città il progetto... Approfondimenti e contenuti su Pubblicata la gara per la... Temi più discussi: Nuovo ospedale di Cuneo, si parte. Scr pubblica la gara per la progettazione; Newsletter n. 5 del 19 marzo 2026; Scatta la revisione generale per alcuni tram della linea SIR1: pubblicata la gara; Bando di gara per l’assegnazione di terreni agricoli in località Lots all’interno del P.I.P.A. (Piano Insediamenti Produttivi Agricolo). Una nuova gara pubblica per il Ponte sullo Stretto. La richiesta dell'AnticorruzioneIl presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato: È la soluzione per evitare contenziosi e ... huffingtonpost.it Ponte sullo Stretto, Anac: la costruzione dell’opera attirerà la criminalità, rafforzare i controlliIl tema principale della nuova gara non è risolto dal decreto. Lo ha detto il presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordinari ... strettoweb.com È stata pubblicata la classifica Skytrax World Airport Awards: ci sono quattro hub europei tra i migliori al mondo, che posto ci classifichiamo - facebook.com facebook #RiskManager, il punto di equilibrio. Pubblicata la #norma #UNI12012 dedicata alla figura chiave che coordina la gestione integrata dei rischi e supporta le scelte strategiche. @normeUNI @Standards4EU @isostandards @riskmanagementr @RiskManager_ x.com