Novak Djokovic, a 38 anni, ha dichiarato di proseguire la carriera tennistica perché prova ancora piacere nel giocare e si sente in grado di competere ai più alti livelli. Ha specificato di selezionare con cura i tornei a cui partecipare e di mantenere un atteggiamento orientato a migliorare. La sua volontà di continuare a giocare si basa sulla passione per lo sport e sulla volontà di rimanere competitivo.

A 38 anni, Novak Djokovic continua a riscrivere il proprio rapporto con il tennis, scegliendo con attenzione impegni e obiettivi. Il 2026 del campione serbo, finora, si è sviluppato attorno a due tappe: gli Australian Open e il Masters 1000 di Indian Wells Open. A Melbourne ha ritrovato una finale Slam dopo un’assenza di un anno e mezzo, superando in semifinale Jannik Sinner al termine di una battaglia in cinque set, prima di arrendersi all’ultimo atto contro Carlos Alcaraz. In California, invece, il suo cammino si è fermato agli ottavi di finale contro Jack Draper. Al di là dei risultati, ciò che emerge con chiarezza è la nuova dimensione con cui Djokovic affronta la fase finale della carriera: una gestione più consapevole delle energie e una visione più ampia, che va oltre il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic sul suo futuro: “Continuo a giocare a tennis per amore di questo sport, sono ancora competitivo”

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