Durante la Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento ha ospitato l’evento “Donne e Radici”. Si tratta di un percorso artistico e performativo ideato da Carmen Castiello e realizzato in collaborazione con un liceo musicale locale. La manifestazione ha attirato numerosi visitatori, offrendo uno spettacolo che univa arte e musica. La serata si è svolta all’interno del sito archeologico, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza culturale dedicata alle figure femminili e alle loro origini.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, il Teatro Romano di Benevento ha ospitato con grande successo “Donne e Radici”, il percorso artistico e performativo ideato da Carmen Castiello, realizzato in collaborazione con il Liceo Musicale G. Guacci. La serata, inserita nel programma ufficiale della Notte Europea dei Musei, ha registrato circa 250 presenze, confermando il forte interesse del pubblico verso iniziative capaci di coniugare patrimonio culturale, linguaggi contemporanei e memoria collettiva. Particolarmente significativo anche il riscontro di critica e partecipazione emotiva, con momenti di intensa suggestione che hanno coinvolto gli spettatori in un’esperienza immersiva di grande impatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Notte Europea dei Musei” al Teatro Romano di Benevento

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