Il Teatro Civico di Norcia è stato riaperto dopo un periodo di chiusura. La cerimonia di riapertura si è svolta il 25 maggio 2026, con la presenza di autorità e cittadini. L’edificio, danneggiato da eventi sismici, è stato restaurato e ora torna accessibile al pubblico. La riapertura è stata definita un segnale di vita e speranza per la zona.

Norcia (Perugia), 25 maggio 2026 – Torna a vivere il Teatro Civico di Norcia, con la cerimonia che ha segnato la restituzione alla città di uno dei suoi luoghi simbolo della cultura, tornato pienamente fruibile al termine degli interventi di recupero e ricostruzione resi necessari dagli eventi sismici del 2016. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’arcivescovo di Spoleto-Norcia Monsignor Renato Boccardo, il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e il presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Norcia, riaperto il teatro. “Segnale di vita e speranza per tutto il territorio”

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